Erkan Tan’ın acı günü: Emekli Vali Hikmet Tan son yolculuğa uğurlandı

A Haber Sabah Ajansını sunan gazeteci Erkan Tan'ın babası emekli Vali Tan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1941 yılında Şırnak'ta doğan Hikmet Tan, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şebinkarahisar kaymakam vekilliğinin ardından Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi ve Tirebolu kaymakamlıklarını yapan Tan, Van ve Adıyaman valilikleri yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÖREN

Emekli Vali Hikmet Tan için İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, A Haber Genel Yayın Yönetmeni Haluk Çimen, Erkan Tan ile ailesi katıldı. Tan, kılınan cenaze namazanın ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğa uğurlandı.

SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞTI

Hikmet Tan, 2 Temmuz 2004'te Van Valisi olarak görev yaparken, makam aracının valiliğine ulaşmasına ramak kala, uzaktan kumandalı bomba patlatılmış, olayda 4 terörist öldürülmüştü. Vali ve korumaları saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, saldırıyı, PKK terör örgütü üstlenmişti.