Erkeğe Altın Haram Mı? Diyanet’e Göre Erkeklerin Altın Takması Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Erkeğe altın haram mı sorusunun cevabı için öncelikle diyanet kaynaklarına bakabilirsiniz. Ayrıca altın erkeğe haram mı sorusunun cevabı için Kur'an ve hadis ekseninde konunun incelemesini yapabilirsiniz. Bu kapsamda Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hadis-i şeriflerinden, altın takmakla ilgili açık bir değerlendirme yapıldığı görülür. Erkeklerin altın takması haram mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Erkeğe Altın Haram Mı?

Bir kısım giyim ve süs eşyalarının kullanılması ya da takılması, bir kısım hikmetleri sebebiyle erkeklere caiz değildir. Fakat fıtratları gereği giyimi ve süslenmeyi seven kadınlar için ise helal dairesinde olmak kaydıyla caiz görülmüştür. Erkekler için haram kılınan eşyalar arasında ipek ve altın ilk sıralarda yer alır.

Konu ile ilgili Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hadis-i şerifi gayet açıktır. Hz. Ali (R.A.) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerife göre; Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ipek kumaşı sol eline, altını ise sağ eline almıştır. Sonra bunları yukarı doğru kaldırarak şu şekilde buyurmuştur. "Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir"

Yine Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir sahabenin elinde altın yüzük gördü ve onu parmağından çıkarmıştır. Sonrasında ise şu şekilde buyurmuştur: "Sizden biriniz ateşten bir kor alıyor da, onu eline koyuyor." Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ortamdan ayrıldıktan sonra başka bir sahabe, yüzüğün sahibine yüzüğü yerden almasını ve ondan faydalanmasını söyler. Altın yüzüğün sahibi de: "Hayır, vallahi onu sonsuza kadar almam. Çünkü onu Resulullah (S.A.V.) yere attı" demiştir.

Erkeklerin Altın Takması Haram Mı, Caiz Mi?

Sahabeler tarafından rivayet edilen farklı olaylardan da anlaşıldığı üzere altın, erkekler için kesinlikle haram kılınmıştır. Eş'as İbn Suleym rivayetinde, "Resulullah bizleri altın yüzük yahut altın halka takınmaktan nehyetti" buyurmuştur.

Erkeklerin altın takmasının neden haram kılındığı ile ilgili çeşitli araştırmalar da yapılmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalarda da erkeklerin altın takmasının zararlı etkilerinin olduğu ispatlanmıştır. Söz konusu zararlardan biri de altının erkeklerin sinir sistemine olan etkisidir. Ayrıca alyuvarların olması gerekenden fazla şekilde çoğalması da sağlığı bozan etkilerden biridir. Bunun yanında erkeklerin manevi yönünü de güçsüz kıldığı bilinir.

Yapılan bilimsel araştırma sonuçları incelendiğinde, altının erkeklerin hormon dengesini bozduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında yüce dinimizde haram kılınan hususların bilimsel olarak da müspet sonuçlarının olduğu anlaşılır. Kesin bir şekilde erkeklere haram kılınan altının sağlık açısından da erkekler için zararlı olduğu sonucuna varılabilir.