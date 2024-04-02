Erkek arkadaşa kemerli temizlik dayağında karar çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta 5 yıldır sevgili olan ve birlikte yaşayan Dilek G.(29) ile Barış B. (33) çifti arasında geçtiğimiz yıl 22 Mayıs'ta ev temizliği konusunda tartışma çıktı. Olaydan 2 ay önce ayrılan çift ara ara görüşüp birlikte kalmaya devam ediyordu. Olay günü sabah saatlerinde Dilek G, evde bulunan hayvanların bakımı için genç adamın ikametine geldi. Dilek G, evde uyuduğu sırada Barış B, ise evi toparlamaya başladı. Kız arkadaşının şahsi kirliliğinden dert yanan Barış B, sevgilisini uyandırarak çok kirli olduğunu, dağınıklığından bıktığını, yaşanacak insan olmadığını ve varoş olduğunu söyledi. Bu sırada uykusundan uyanan genç kadın bir anda erkek arkadaşının yakınmalarıyla karşılaşınca öfke patlaması yaşadı ve taraflar arasında tartışma çıktı.



ERKEK ARKADAŞINI SOPA VE KEMERLE DÖVDÜ



Genç kadın kendisini neden uyandırdığını söyleyerek Barış B.'ye saldırmaya başladı. Hızını alamayan Dilek G., evde bulunan saksıları yere devirerek çiçekleri dik tutması için konulan plastik sopa ile erkek arkadaşına defalarca vurarak darp etti. Barış B., kendisini korumak için kız arkadaşının elinde buluna sopayı aldı ancak Dilek G., bu kez yerde bulunan kemerle genç adamı darp etmeye devam etti. İkili arasında dakikalarca devam eden arbede Dilek G.'nin fenalaşmasıyla son buldu.

TEMİZLİK YAP DEYİNCE BIÇAKLA KOVALADI



Genç adam kız arkadaşı için ambulans çağırmak istedi ancak Dilek G., kabul etmedi. Evden gitmek isteyen Dilek G.'ye Barış B., dağıttığı evi toparlayıp öyle gitmesini söyleyince taraflar arasında yine tartışma çıktı. Dilek G., erkek arkadaşına, 'Seni öldürürüm, ölümün benim elimden olacak, sana zarar veririm' diyerek eline geçirdiği bıçağı savurmaya başladı. Barış B., ise içerisi toprak dolu poşeti eline alarak bıçak darbelerinden korunmaya çalıştı.

ADLİ PARA CEZASI ALDI



Evden kaçan genç adam dışarı polis ekiplerini arayarak şikâyetçi oldu. Tarafların karakolda birbirinden karşılıklı şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Dilek G., hakkında, 'Basit Yaralama', 'Tehdit' ve 'Silahla Tehdit' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan taraflardan Barış B, kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Genç kız ise sevgilisini darp etmediğini öfkeyle küfürlü mesajlar attığını belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Dilek G., 75 gün adli para cezasına çarptırıldı.