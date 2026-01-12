Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de bir kadın, yaşadığı evin terasında tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldürdü. Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak'ta dün yaşanan olayda F.Z. erkek arkadaşı S.C. ile yaşadığı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan S.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.