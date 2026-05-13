Erkek arkadaşını göğsünden bıçaklamıştı! Cani kadının savunması şok etti: ‘Beni manipüle etmek için kendini öldürdü’

'BENİ MANİPÜLE ETMEK İÇİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

İvedi hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanığın yanı sıra, avukatı ve Ertuğrul Karadaşlı'nın bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Y.O. da katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Simge İvedi, "O gece Ertuğrul'un ölmesi için hiçbir fiili ve kasti bir müdahalem olmamıştır. Aksine hayata tutunması için mücadelem olmuştur. Bana ve başka bir kadına zarar vermemesi için bıçağı almasını 2 defa önledim. Ama en sonunda vermek zorunda kaldım. Çünkü yoğun ısrarı üzerine verdim. O dakikadan sonrası tamamen kendini öldürme kastı olduğunu düşünmedim. Fakat orada kendini yaralamak, beni manipüle etmek amacıyla, oradan gitmemi önlemek amacıyla bunu yaptığını düşünüyorum. Yine sapladığı bıçağı kendisi çıkardığı için, kendi ölümüne sebep olduğunu biliyorum. Suçsuzum" diye konuştu.