Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in yer aldığı Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi 26 Haziran pazar akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Sevdiği kızın babasını eski bir kan davası yüzünden öldürmesi gereken Bilo'nun hayatı anlatılır. Birçoklarının en sevdiği Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi nerede çekildi, ne zaman? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!
Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi İstanbul Çatalca'da çekilmiştir.
Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen oynamaktadır. Filmin yapımcılığını ise Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman beraber üstlenmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez oturmaktadır.
Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.
Şener Şen - Maho Ağa
İlyas Salman - Sefil Bilo
Sevda Aktolga - Cano Kız
Adile Naşit - Sultan Bacı
Münir Özkul - Hüso Emmi
İhsan Yüce - Şivan Emmi
Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı - Memo
Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur
Erkek Güzeli Sefli Bilo'nun film süresi 65 dk'dır.