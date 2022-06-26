Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen oynamaktadır. Filmin yapımcılığını ise Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman beraber üstlenmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez oturmaktadır.

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.