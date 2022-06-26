Haberler Yaşam Haberleri Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:58

Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

22 Haziran Çarşamba günü Show TV ekranlarında Erkek Güzeli Sefil Bilo sinemaseverle ile buluşacak. Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde, Yavuz Turgul’un kaleminden çıkan Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 1979 yapımı film Yeşilçam’ın en hoş filmleri arasında yer almaktadır. Siyasi bir güldürü olan yapım, oyuncu kadrosuyla göz doldurmaktadır. Peki, Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları ve konusu nedir? İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo çekildiği yerler!

Başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in yer aldığı Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi 26 Haziran pazar akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Sevdiği kızın babasını eski bir kan davası yüzünden öldürmesi gereken Bilo'nun hayatı anlatılır. Birçoklarının en sevdiği Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi nerede çekildi, ne zaman? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi İstanbul Çatalca'da çekilmiştir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen oynamaktadır. Filmin yapımcılığını ise Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman beraber üstlenmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez oturmaktadır.

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI

Şener Şen - Maho Ağa

İlyas Salman - Sefil Bilo

Sevda Aktolga - Cano Kız

Adile Naşit - Sultan Bacı

Münir Özkul - Hüso Emmi

İhsan Yüce - Şivan Emmi

Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı - Memo

Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KAÇ DK?

Erkek Güzeli Sefli Bilo'nun film süresi 65 dk'dır.

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Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler, konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?
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