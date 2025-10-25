Erkeklerin beyni daha hızlı küçülüyor

Yeni araştırma, Alzheimer hastalığı kadınlarda daha sık teşhis edilse de erkeklerin beyinlerinin kadınlardan daha hızlı küçüldüğünü gösteriyor. Araştırmacılar, 5 bin katılımcının 12 binden fazla MR'ını inceledi. Erkek beyinlerinin kadınlarınkine göre daha fazla bölgede küçüldüğünü buldu. Oslo Üniversitesi'nden Anne Ravndal, "Bulgularımız erkeklerin daha fazla beyin gerilemesi yaşadığını gösteriyor; bu da normal beyin yaşlanmasının Alzheimer oranlarındaki cinsiyet farkını açıklamadığı anlamına geliyor" diye konuştu.