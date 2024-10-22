Bebek, 37 haftalık bir hamilelik sürecinden önce doğduğunda, bu durum erken doğum olarak kabul edilir. Doğum ne kadar erken olur ise, bebek için sağlıksal riskler de o kadar ciddi olur. Bu nedenle erken doğan bebeklerin rahim dışında büyümelerini desteklemek için özel bir bakım uygulanır. Peki, erken doğum riski ne zaman biter, erken doğum riski kaçıncı haftalarda belli olur?



Erken Doğum Riski Nedir?



Bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için ortalama 40 haftalık bir süre gerekmektedir. Bu süreç içinde, 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre olarak adlandırılır. Prematüre doğum, bebeklerin sağlığını etkileyen çeşitli riskleri beraberinde getirebilir; bu nedenle erken doğum, doğum öncesi sağlık takibinin önemli bir parçasıdır. Gebelik haftasına göre prematüre durumları ise aşağıdaki gibi tanımlanır:

• 23 haftadan 28 haftaya kadar aşırı erken doğum

• 28–32 hafta arası çok erken

• 32–36 hafta arası orta derecede erken

• 36–37 haftalar arası geç dönem öncesi

Erken Doğum Riski Kaçıncı Haftalarda Belli Olur?



Risk faktörü taşıyan gebelik durumları, genellikle gebeliğin 16 ila 24'üncü haftaları arasında ultrasonografi ile serviks yani rahim ağzı uzunluğunun ölçülmesi ile önceden tespit edilebilir.

Erken Doğum Riski Ne Zaman Biter?



20. haftadan itibaren gerçekleşen ve 37. Haftaya kadar oluşabilecek bütün doğumlar erken doğum olarak adlandırılır. Bu nedenle hamilelik 20.haftaya ne kadar yakın olursa bebekte ciddi sağlık sorunları oluşma riski o kadar yüksektir. 37'inci haftanın ardından erken doğum riski biter.