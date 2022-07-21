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Giriş Tarihi: 21.7.2022 15:48

Ermenek'te ormanlık alanda yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA
Ermenek’te ormanlık alanda yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi

Orta Toroslar'ın önemli yerleşim yerlerinden olan Ermenek'in Gökçekent köyündeki ormanda, saat 14.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler de ekiplere yardım ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

İZMİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çınardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ile 2 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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Ermenek'te ormanlık alanda yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi
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