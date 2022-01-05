Erol Hoca dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç; "Yıllarını eğitime ve spora adamış beden eğitimi öğretmeni Erol Çil Kardeşimiz Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Bizlerde son görevimizi yerine getirdik. Kendisine Allah'tan rahmet kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Camia olarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Memur-Sen ve Eğitim Birsen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz; "Değerli üyemiz, Ticaret Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Erol Çil kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzmüştür. Bugün kendisine son görevimizi yapmak üzere bir araya geldik. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Milli eğitim camiamızın başı sağolsun" şeklinde konuştu.