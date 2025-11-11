Ersin Destanoğlu’dan bahis iddiaları hakkında suç duyurusu

TFF'nin tespitlerine göre Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 1024 futbolcunun bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş Kalecisi Ersin Destanoğlu'nun da yer aldığı iddia edilmişti. Necip Uysal'ın ardından Destanoğlu da adliyeye gelerek şikayetçi oldu.



"KİMLİK BİLGİLERİM ALINIP BAHİS HESABI AÇILDI"

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Destanoğlu, "İzinden dolayı yurt dışındaydım. Menajerim böyle bir durum hakkında haber verince hemen geldim. Aslında Necip abi ile aynı şeyleri söyleyeceğim. Benim de kimlik ve iletişim bilgilerim alınıp bahis hesabı açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt isimlerimizi paylaşarak bizi lekeleme çabasına girmiş. Bizim hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Beşiktaş'ın duruşunu altyapılarda çok iyi öğrenmiş kişileriz. Böyle komik işlerle kendimizi ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.