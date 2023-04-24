Ertem Eğilmez Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Ertem Eğilmez Filmleri Listesi

Yeşilçam denildiğinde Ertem Eğilmez ilk akla gelen isimler arasında yer alır. Ertem Eğilmez, 1970'li senelerin en sevilen ve en beğenilen Türk senaristi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşadığı süre boyunca 90'dan fazla filmde yapımcı olarak görev almıştır. Bu yazımızda sizler için Ertem Eğilmez filmleri – en çok izlenen, en iyi Ertem Eğilmez filmleri listesi ile ilgili detaylara değindik.

Ertem Eğilmez Filmleri

Trabzon'da dünyaya gelen Yeşilçam'ın en popüler senaristi Ertem Eğilmez, 1929 doğumludur. Senarist olmasının yanı sıra yönetmen ve yapımcı kimliği ile de ön plana çıkmış bir sinemacıdır. Filmlerinde toplumsal konulardan ailenin önemine kadar pek çok noktaya değinmiş, dostluktan aşka kadar birçok duygu ve düşünceyi seyircisine geçirmeyi başarmıştır.

En Güzel Ertem Eğilmez Filmleri

Usta Yönetmen Ertem Eğilmez, üzüntü ve kederin öne çıktığı zamanlarda güldüren filmleriyle dikkat çekmiştir. Yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği filmlerin beş tanesini kendi yazmıştır. Ertem Eğilmezin en sevilen filmleri arasında aşağıdaki filmler yer almaktadır.

1.Hababam Sınıfı Serisi (1975-1981): Hababam Sınıfı Serisi, Yeşilçam'da adını altın harflerle yazdırmış filmlerin başında gelmektedir. Ertem Eğilmez, bu serinin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlenmiştir. Milyonların tekrar tekrar izlediği bu film serisi içerisinde; "Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle" filmleri bulunmaktadır. Bu film serisinde Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi çok sayıda oyuncu yer almıştır. Filmlerde lisede okuyan gençlerin kâh yaramaz, kâh duygusal kâh komik hikâyeleri anlatılmaktadır.

2.Süt Kardeşler (1976): Süt Kardeşler filmi, Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda yer aldığı en popüler filmler arasında yer almaktadır. Başrollerini Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı bu komedi filmlerinde iki bahriyeli arkadaşın başından geçen komik olaylara değinilmektedir.

3.Şaban Oğlu Şaban (1977): 1970'li senelerin en sevilen filmlerinden biri de şüphesiz ki başrolünde unutulmaz sinema ustamızın yer aldığı Kemal Sunal filmidir. Ertem Eğilmez'in yapımcılığını üstlendiği filmlerden biridir. Filmde iki yakın arkadaşın askerlik döneminde yaşadığı komik olaylar anlatılmaktadır.

4.Canım Kardeşim (1973): Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmlerden biridir. Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı üç kardeşin en küçüğünün amansız bir hastalığa yakalanması konu edilmektedir. Duygusal ve seyirciyi ağlatan önemli filmler arasındadır.

5.Mavi Boncuk (1974): Başrollerinde Emel Sayın ve Tarık Akan'ın yer aldığı bu filmde altı arkadaşın assolist olarak sahnelere çıkan Emel Sayın'ı bir halıya sararak kaçırmaları konu edilmektedir. Ertem Eğilmez bu filmin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini yapmıştır.

6.Neşeli Günler (1978): Ertem Eğilmez'in yapımcılığını yaptığı önemli filmlerden biridir. Filmde turşu suyu yüzünden kavga eden ve boşanan iki kişinin çocuklarıyla olan hikâyesi anlatılmaktadır. Münir Özkul, Adile Naşit gibi birçok usta oyuncu filmde rol almıştır.

7.Gülen Gözler (1977): Aile filmi olarak öne çıkan bu film de Ertem Eğilmez'in yönetmenlik yaptığı unutulmaz filmler arasında yer almaktadır. Filmde beş kız çocuğunun evlenmek istemesi ve evlendikten sonraki komik hikâyeleri göze çarpmaktadır.

8.Sev Kardeşim (1972): Fakir-zengin konulu filmlerden biridir. Başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan yer alır. Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda bulunduğu filmlerden biridir.

9.Namuslu (1985): Başrolünde Şener Şen'in bulunduğu ve toplumsal konulara değinildiği önemli filmlerden biridir. Yönetmen koltuğunda yine Ertem Eğilmez yer almaktadır.

10.Salak Milyoner (1974): Komedi filmlerinden biri olan bu filmin başrolünde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi önemli oyuncular yer almaktadır. Hazine bulmak için köylerinden kalkıp gelen dört kişinin hikâyesine değinilmektedir. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği filmlerden biridir.