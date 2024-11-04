Erzimder İstanbul’da görev değişimi

Erzimder (Erzurum İmam Hatipliler Derneği) İstanbul Şubesi'nin olağan Genel Kurulu bugün Üsküdar'da gerçekleştirildi. Çok sayıda mezun ve mensubun katıldığı Genel Kurul'da, daha önce başkanlık görevini başarıyla yürüten Dr Sebahattin Ataoğlu, emaneti Prof. Dr. Yusuf Zeren'e devretti.

Katılan üyelerin oybirliğiyle, 3 yıllığına başkanlığa seçilen Zeren, "Yönetim kurulundaki ekibimle birlikte bu hizmet kervanını sürdürecek, derneğimizin faaliyetlerini daha da arttıracağız" dedi.

Erzimder İstanbul Şubesi, İstanbul'da lisans eğitimi gören çok sayıda Erzurum İmam-Hatip mezununa yurt, barınma ve burs gibi hizmetler sunuyor.

Üyeleri arasında, alanında uzman birçok ünlü ismi barındıran dernek, zaman zaman eğitim hayatına ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler ve sempozyumlar düzenliyor.