Erzincan Havalimanı Nerede? Erzincan Yıldırım Akbulut Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Şehrin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanırken, aynı zamanda doğa sporları ve kış turizmi gibi alanlarda da adından söz ettirir. Erzincan, hem iş seyahatleri hem de turistik geziler için cazip bir duraktır. Şehir, ulaşım olanaklarının çeşitliliği ve kolaylığıyla da bölgenin merkezi bir noktasıdır. Erzincan Yıldırım Akbulut Havaalanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularına cevap bularak ulaşım sorunu yaşamadan bu güzel şehri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Erzincan Havalimanı Nerede?

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan ilinin Yoğurtlu ilçesinde bulunmaktadır. Şehir merkezine olan yakınlığı sayesinde ulaşım oldukça kolaydır.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Havalimanı, Erzincan şehir merkezine oldukça yakın bir mesafede bulunmasının yanı sıra, çevre ilçelere ve komşu illere de rahat bir erişim sunar:

• Erzincan Şehir Merkezi: Havalimanı, Erzincan şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıktadır.

• Yoğurtlu İlçesi: Havalimanı, bulunduğu Yoğurtlu ilçesinin merkezine daha da yakın bir konumdadır.

• Komşu İller: Havalimanı, Sivas, Tunceli gibi komşu illere ulaşım açısından da stratejik bir konumdadır.

Erzincan Havalimanı'na ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

• Özel Araç: Havalimanına ulaşmanın en rahat ve hızlı yolu özel araç kullanmaktır. Erzincan şehir merkezinden veya çevre illerden yola çıkanlar, karayolu üzerindeki yönlendirme tabelalarını takip ederek havalimanına kolayca ulaşabilirler. Havalimanında geniş bir otopark bulunmaktadır.

• HAVAŞ: Havalimanı ile şehir merkezi arasında düzenli HAVAŞ seferleri bulunmaktadır. Havalimanı çıkışında HAVAŞ otobüs durakları mevcuttur.

• Otobüs: Erzincan şehir merkezinden havalimanına düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otogar yakınlarındaki durakları kullanarak havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

• Taksi: Havalimanından şehir merkezine veya çevre ilçelere taksiyle ulaşım mümkündür. Havalimanı çıkışında taksiler bulunmaktadır.