Erzincan ve Tunceli arasında yolculuk, sanıldığının aksine son derece rahattır. İki şehir arasındaki mesafe, arabayla yaklaşık olarak 2 saatte tamamlanabilir. Yol, dağlık ve virajlı olsa da manzarası oldukça güzeldir ve düzgün asfalt yollar bulunur. Ek olarak, kış aylarında kar yağışına dikkat etmek gerekebilir. Erzincan Tunceli arası kaç km, Tunceli Erzincan arası kaç kilometre ve kaç saat sürer gitmeden önce araştırmakta fayda var.

Erzincan Tunceli Arası Kaç Km?

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iki şehir olan Erzincan ve Tunceli, tarihi ve doğal zenginliklere ev sahipliği yapmaktadırlar. Munzur Dağları'nın ayırdığı Tunceli ve Erzincan'da, parklar, yaylalar, şelaleler, antik yerleşim yerleri, kiliseler ve köprüler bulunur. Bu iki şehir arasında seyahat edecekler için mesafe ve yolculuk süresi oldukça merak uyandırıcıdır. Erzincan ile Tunceli arasındaki uzaklık, ortalama olarak 125 km'dir. Aynı mesafe Tunceli'den Erzincan'a olan yolculuk için de geçerlidir. Çünkü iki şehir arasındaki uzaklık her iki yönde de aynıdır. Bu yolculuk, arabayla aşağı yukarı 2 saatte tamamlanabilir. Yol, dağlık ve virajlı olmasına rağmen manzara oldukça güzeldir ve yollar asfaltlanmıştır. Kış aylarında ise olası bir kazanın yaşanmaması için kar yağışına ve yol şartlarına ekstra dikkat etmek gerekir.

Erzincan'dan Tunceli'ye Nasıl Gidilir?

Erzincan'dan Tunceli'ye gitmek için kullanılabilecek ulaşım seçenekleri arasında aşağıdakiler bulunur:

En hızlı ve en uygun yolculuk seçeneği araba kullanmaktır. Yaklaşık 130 kilometrelik mesafe, yaklaşık 2 saat 10 dakikada gidilebilir.

Taksi kullanmak da mümkündür, ancak daha pahalı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Taksi ile yolculuk aşağı yukarı 2 saati bulur.

Otobüs seferleri de mevcuttur. Erzincan'dan Tunceli'ye otobüs bileti fiyatları oldukça uygundur ve seyahat süresi yaklaşık 2 saat 30 dakikaya ulaşabilir.

Hangi seçenek tercih edilirse edilsin, yolculuğun güvenli ve rahat geçmesi için gereken tedbirler alınmalıdır.