Erzincan’da acı olay: 64 yaşındaki Ahmet Kaya ölü bulundu

İş yerinde hareketsiz halde bulunan Ahmet Kaya'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından polis ekipleri ile olay yeri inceleme birimleri iş yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Ahmet Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ahmet Kaya'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.