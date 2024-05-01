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Giriş Tarihi: 1.5.2024 01:48

Erzincan’da ayı saldırısı: 1 kişi yaralandı

Erzincan’ın Tercan ilçesi kırsalında bir anda çalılıkların arasından karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan 1 kişi pençe darbeleri sonucu kol ve baş kısmından yaralandı

İHA
Erzincan’da ayı saldırısı: 1 kişi yaralandı

Olay, bugün öğle saatlerinde Tercan ilçesine 54 kilometre mesafede bulunan Yaylım (Pardi) köyü merasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, F.D., kuzeni G.D. ile birlikte arazideyken bir anda çalılıkların arasından karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Bu sırada ayının kuzenine saldırdığını gören G.D., bağırıp, taş atarak ayının kaçmasını sağladı.

Ayının vurduğu pençe darbeleri sonucu kol ve baş kısmından yaralanan F.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Erzincan’da ayı saldırısı: 1 kişi yaralandı
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