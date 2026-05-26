Erzincan’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Erzincan bayram namaz saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:09

“Erzincan’da bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta?” sorusu yaşamını Erzincan’da sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleri takvimi ile bilgiler netleşti. İşte detaylar…

Müslümanlar için en önemli zamanlardan birisi olan ve yılın ikinci dini bayramı olan 2026 Kurban Bayramı ile namaz vakitleri ön plana çıktı. Diyanet tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda Erzincan bayram namaz saati netleşti. Böylece sabahın ilk ışıklarında ibadetini eda ederek bayramı karşılamaya hazırlanan vatandaşların planları ve hazırlıkları şekillendi.

ERZİNCAN'DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?


Diyanet 2026 Dini Takvim ile Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı 05:33 saatinde kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Zehra Demirok - Editör

