Erzincan’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Erzincan bayram namaz saati

Müslümanlar için en önemli zamanlardan birisi olan ve yılın ikinci dini bayramı olan 2026 Kurban Bayramı ile namaz vakitleri ön plana çıktı. Diyanet tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda Erzincan bayram namaz saati netleşti. Böylece sabahın ilk ışıklarında ibadetini eda ederek bayramı karşılamaya hazırlanan vatandaşların planları ve hazırlıkları şekillendi.
Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.