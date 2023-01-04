Erzincan’da çıkan yangında 2 ev küle döndü

Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesine 50 kilometre mesafede bulunan Oğuzlar Mezrasında Hüseyin Oğuz'a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Ahşap ve kerpiç evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ev, kiler ve mereğe sirayet etti.

Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale için Erzincan, Tercan ve Erzurum'un Çat ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Mezraya jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.