Erzincan’da feci olay: Domuzun saldırısına uğrayan avcı öldü!

Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:14

Erzincan’ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında saldırıya uğrayan Trabzonlu avcı Hüseyin Buyuklu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kemah ilçesinde domuz avı sırasında yaşanan talihsiz olayda bir avcı hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Erzincan'a domuz avı için gelen Hüseyin Buyuklu (54), Kemah'a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı esnada bir domuzun saldırısına uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Buyuklu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak detaylı araştırmanın ardından netlik kazanacak.

