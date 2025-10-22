Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 22.10.2025 08:59

Erzincan Yeni Mahalle’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, araçlarda yangın riskine önlem alındı.

Korkutan kaza, Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücülerden biri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda bir yangın riskine karşı itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

