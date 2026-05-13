Giriş Tarihi: 13.05.2026 19:14

Erzincan'da kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA
Alınan bilgiye göre, Göktuğ Topçu isimli çocuk, kanal kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek içi su dolu sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine, düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ERZİNCAN #112 ACİL SAĞLIK

