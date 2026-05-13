Erzincan’da kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

Alınan bilgiye göre, Göktuğ Topçu isimli çocuk, kanal kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek içi su dolu sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık
ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine, düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
