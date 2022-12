Feci kaza, saat 04. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yunus Can (48) idaresindeki 34 EGU 09 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Figen Can (43), Medain Öztürk (66) ve Doğukan Altundal (17) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yunus Can ile Abdülkerim Can (57) yaralandı.