Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da korkutan kaza: İki otomobil birbirine girdi! 2’si çocuk 3 yaralı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:07

Erzincan’da korkutan kaza: İki otomobil birbirine girdi! 2’si çocuk 3 yaralı

Erzincan’da iki otomobil birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazası sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

İHA
Erzincan’da korkutan kaza: İki otomobil birbirine girdi! 2’si çocuk 3 yaralı
  • ABONE OL

Alınan bilgilere göre, E.D. yönetimindeki araç ile E.A. idaresindeki otomobil Barbaros Mahallesi üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle E.D.'nin kullandığı araçta bulunan 2 yaşındaki K.E., 11 yaşındaki Y.D. ve G.D. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan’da korkutan kaza: İki otomobil birbirine girdi! 2’si çocuk 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz