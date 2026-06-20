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Giriş Tarihi: 20.06.2026 23:22

Erzincan’da mobilya deposunda yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti

Erzincan’ın Işıkpınar Mahallesi’nde bulunan ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da mobilya deposunda yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Çukurkuyu Müfrezesi ve Merkez ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Depoda çıkan yangının büyümesini önlemek için ekipler yoğun çalışma yürüttü. Yangına müdahalede 8 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 30'dan fazla personel görev aldı.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilerek olası risklerin önüne geçildi. Yangın sırasında olay yerine gelen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Olay yerinde gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla alan kolluk kuvvetlerine teslim edilirken, itfaiye ekipleri görevlerini tamamlayarak merkeze döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZİNCAN

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Erzincan’da mobilya deposunda yangın! İtfaiye ekipleri müdahale etti
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