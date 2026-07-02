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Giriş Tarihi: 2.07.2026 01:11

Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan'ın Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK Yaşam
Erzincan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, 34 MPJ 87 plakalı otomobil ile 81 FN 117 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklette bulunan kadın yolcunun bacağının kırıldığı öğrenilirken, yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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