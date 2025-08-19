Erzincan’da rafting etkinliğinde taciz! 1 kişi tutuklandı!

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden dün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti: "Bir vatandaşımızın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası yönünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konunun duyulması üzerine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tacize uğradığını belirten vatandaşımız ile iletişime geçerek konunun titizlikle takip edildiğini ve gelişmelerden de gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını şikayetçi vatandaşımıza belirtmişlerdir. Bahsi geçen rafting etkinliğinde tacize uğradığını beyan eden vatandaşımızın adli makamlara yaptığı başvurusu Üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir." Gözaltına alınan 2 kişi bugün Erzincan Adliyesine sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan tur sahibi M.A., tutuklanırken tur rehberi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.