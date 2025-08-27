Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da silahlı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.8.2025 18:18 Son Güncelleme: 27.8.2025 18:59

Erzincan Mimar Sinan Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ayağından yaralanırken göğsünden vurulan 1 kişi de hayatını kaybetti.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen Ali C. İsimli zanlı sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesinde bulunan markette tartıştığı kişiyi ayağından vurdu. Market yanındaki fırın işletmesinde bulunan Ahmet Çakmak'ı da göğsünden vuran zanlı olay yerinden kaçtı. Ali C. İsimli zanlının adresine özel Hareket tarafları tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen Ali C. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda göğsünden vurulan ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Olay ile ilgili olarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

