Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Salı Erzincan Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 15:01

Erzincan’da kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde kar yağışının artarak devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler ve velileri ise kar tatili ile ilgili haberleri takip ediyor. Peki, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Salı Erzincan Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar;

Yurdun birçok noktasında etkisini sürdüren kar yağışı, tatil beklentilerini de beraberinde getirdi. Erzincan'da öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Erzincan'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte yaşayan öğrenciler ve velileri ise olası bir kar tatili haberi için valilikler açıklamalarını yakından takip ediyor. Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz...

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

