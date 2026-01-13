Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Erzincan kar tatili için gözler valilik duyurularında!

Doğu Anadolu'nun kilit noktalarından biri olan Erzincan, dondurucu soğuklar ve yer yer etkisini gösteren kar yağışıyla kış mevsimini iliklerine kadar hissediyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve köylerde ulaşımı zorlaştıran hava muhalefeti nedeniyle, 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği kentteki binlerce kişi için merak konusu oldu. Peki, Erzincan'da yarın okullar tatil mi, açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...