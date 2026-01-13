Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Erzincan kar tatili için gözler valilik duyurularında!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:17

Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Erzincan kar tatili için gözler valilik duyurularında!

Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası, 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Özellikle Çayırlı ve Kemah gibi ilçelerdeki olumsuz hava koşulları beklentiyi artırırken; öğrenci, veli ve öğretmenler Erzincan Valiliği’nden gelecek resmi duyuruya kilitlendi. Peki, Erzincan'da yarın okullar tatil mi?

Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Erzincan kar tatili için gözler valilik duyurularında!
  • ABONE OL

Doğu Anadolu'nun kilit noktalarından biri olan Erzincan, dondurucu soğuklar ve yer yer etkisini gösteren kar yağışıyla kış mevsimini iliklerine kadar hissediyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve köylerde ulaşımı zorlaştıran hava muhalefeti nedeniyle, 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği kentteki binlerce kişi için merak konusu oldu. Peki, Erzincan'da yarın okullar tatil mi, açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Erzincan'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik bekleyiş sürüyor. Henüz resmi makamlardan eğitime ara verildiğine dair bir açıklama paylaşılmadı.

ERZİNCAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Erzincan genelinde dün ve bugün etkili olan yoğun kar yağışı, yerini ekstrem soğuklara bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre, 14 Ocak Çarşamba günü şehir merkezinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, termometreler son yılların en düşük seviyelerini görebilir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Erzincan kar tatili için gözler valilik duyurularında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz