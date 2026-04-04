Erzincan’ın iki gururu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'da üretilen Erzincan Tulum Peyniri ve Cimin Üzümü'nün dünya çapında tanınması amacıyla uluslararası lezzet etiketi "Slow Food Ark of Taste" platformuna kabul edildiği bildirildi. KUDAKA, kentte üretim kültürünün, biyolojik çeşitliliğinin ve geleneksel üretim bilgisinin uluslararası ölçekte görünürlük kazanmasına katkı sağlanması ve korunması amacıyla merkezi İtalya'da bulunan Slow Food Ark of Taste'e başvurdu. Değerlendirme sürecinin ardından Erzincan'ın yöresel ürünlerinden "Erzincan Tulum Peyniri" ve "Cimin Üzümü" lezzet etiketi ile tescillendi. KUDAKA'dan yapılan açıklamada, yerelden küresele uzanan bu başarı, bölgemizin zengin mutfak kültürünün güçlü bir göstergesidir" denildi. AA

