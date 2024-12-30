Erzurum Havalimanı Nerede? Erzurum Havaalanı Merkeze Kaç Km, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Erzurum Havalimanı'na ulaşım oldukça kolaydır ve şehir merkezine yaklaşık olarak 13 km uzaklıkta yer alır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, ticari taksiler, araç kiralama hizmetleri ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilir. Ayrıca, havalimanı servisleri de uçuş saatlerine göre düzenlenir. Erzurum Havalimanı nerede, merkeze kaç km, yol tarifi ile nasıl gidilir öğrenmek ise yolculuğun kısa ve rahat geçmesine yardımcı olur.

Erzurum Havalimanı Nerede?

Erzurum Havalimanı, Erzurum il merkezinin kuzeydoğusunda yer alır ve şehir merkezine yaklaşık olarak 15-16 km mesafededir. Havalimanına ulaşım da bir hayli kolaydır ve çeşitli seçenekler mevcuttur:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan halk otobüsleri, uçak iniş ve kalkış saatlerine göre hareket eder ve şehir merkezine ekonomik bir ulaşım sağlar.

Havalimanında 24 saat hizmet veren taksiler bulunmaktadır. Şehir merkezine taksi ile ulaşım da oldukça uygun maliyetlidir.

Havalimanında çeşitli araç kiralama ve özel transfer hizmetleri de mevcuttur.

Erzurum Havalimanı'na ulaşım için bu seçeneklerden birini tercih edebilir ve rahatlıkla varabilirsiniz.

Erzurum Havaalanı'ndan Merkeze Nasıl Gidilir?

Erzurum Havalimanı'ndan şehir merkezine özel araçla gitmek oldukça kolaydır. Havalimanından çıktıktan sonra kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Kuzey Çevre Yolu'na bağlanmanız gerekmektedir. Bu yolu takip ederek yaklaşık 15-16 km sonra Erzurum şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Seyahat boyunca yol kenarında bulunan tabelalar size rehberlik edecektir. Ayrıca, navigasyon uygulamaları da kullanarak en hızlı ve uygun güzergahı bulabilirsiniz. Özel araçla seyahat etmek, konfor ve esneklik sağladığı için sıkça tercih edilmektedir.

Erzurum Havaalanı'na Hangi Otobüs Gider?

Erzurum Havalimanı'na ulaşım için Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan otobüsler kullanılabilir. Bu otobüsler, uçak iniş ve kalkış saatlerine göre hareket eder ve şehir merkezinden havalimanına ulaşımı sağlar. Otobüs güzergahı ise genel olarak şu şekildedir:

İstasyon Meydanı

Gez Mahallesi

Hastaneler Caddesi

Kız Meslek Lisesi

Belediye

Terminal Caddesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Oto Terminali

Erzurum Havalimanı

Otobüsler, uçak kalkış saatlerinden yaklaşık 2 saat önce hareket eder. Güncel otobüs saatleri ve güzergah bilgileri için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.