Erzurum kara gömüldü

Yurdun çeşitli kesimlerinde etkili olan soğuk hava dalgası Erzurum'da yoğun kar yağışına yol açtı. 24 Ocak'ta kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. 27 Şubat'ta ise kent merkezine bir günde yağan kar 60 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uyarı yapmıştı. Türkiye'de en fazla kar kalınlığı 293 santimetre ile Karabet Tepesi'nde kaydedildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar 285 santimetreye ulaştı. Erzincan'da küreme aracı karla kaplı otomobile çarptı. Kars'ta doğum sancısı başlayan hamile kadın, Erzurum'da ise bir KOAH hastası yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, 2004'teki 110 santimetrelik yağıştan sonra en yoğun karın bu yıl görüldüğünü, sıcaklığın eksi 15 ila eksi 20 dereceye düşeceğini açıkladı.