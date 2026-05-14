‘Erzurum paça çorbası’ artık coğrafi işaretli

ERZURUM mutfağının önemli lezzetlerinden 'Erzurum paça çorbası', coğrafi işaret alarak tescillendi. Su, koyun veya sığır paçası, tuz, sarımsak, sirke, limon suyu, baharat, nohut ve pirinç kullanılarak hazırlanan "paça çorbası", özellikle sert iklim şartlarının hakim olduğu kentte kış aylarında yoğun olarak tüketiliyor. Tescil dosyasında yer alan bilgilere göre, paçaların seçimi, temizlenmesi, kaynatılması ve uzun süre pişirilmesi çorbanın ayırt edici özellikleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 15-20 saat boyunca kısık ateşte pişirilen paça çorbası, kolajen bakımından zengin yapısıyla dikkat çekiyor.