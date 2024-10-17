Erzurum Rize Arası Kaç Km? Rize Erzurum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesinde yer alan Erzurum ve Karadeniz'in yeşil doğasıyla ünlü Rize, birbirine yakın iki şehir olmasına rağmen coğrafi yapısı ve yolların zorlukları nedeniyle aralarındaki yolculuk süresi değişiklik gösterebilir. Erzurum'un sert dağları ve tarihi dokusu ile Rize'nin yemyeşil yaylaları arasında keyifli bir yolculuk yapmak isteyenler için, Rize Erzurum arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını derledik.

Erzurum Rize Arası Kaç Kilometre?

Erzurum ve Rize arasındaki mesafe, karayolu ile yaklaşık 250 kilometredir. Bu mesafe, yolculuğun başladığı nokta ve tercih edilen güzergâha göre birkaç kilometre farklılık gösterebilir. Özellikle dağlık ve engebeli araziler üzerinden geçilen bu yol, doğal güzelliklerle dolu manzaralar sunar.

Erzurum Rize Arası Kaç Saat Sürer?

Rize ile Erzurum arasındaki mesafe yaklaşık 250 km olmasına rağmen, yolculuk süresi yol koşulları, mevsim şartları ve sürüş hızına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında bir sürede bu mesafeyi kat etmek mümkündür. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma gibi faktörler nedeniyle yolculuk süresi uzayabilir, bu yüzden kışın yola çıkmadan önce yol durumunu kontrol etmek önemlidir.