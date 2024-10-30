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Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:39 Son Güncelleme: 30.10.2024 11:39

Erzurum Samsun Arası Kaç Km? Samsun Erzurum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Doğu Anadolu'nun tarihi kenti Erzurum'dan Karadeniz'in incisi Samsun'a yapılacak bir yolculuk, hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleri keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunar. Bu iki şehir arasındaki mesafe, seyahat planları yaparken önemli bir faktördür. Seyahatinizi planlarken, hava koşullarını ve yol durumu bilgilerini kontrol etmekte fayda vardır. Erzurum Samsun arası kaç km ve kaç saat sürer demeden önce bu gibi koşulları da göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Erzurum Samsun Arası Kaç Km? Samsun Erzurum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Erzurum'dan Samsun'a olan yolculuk, sadece bir noktadan diğerine ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda birçok tarihi ve doğal güzelliği görme fırsatı sunar. Yol üzerinde yer alan Erzincan, Sivas ve Tokat gibi şehirlerde tarihi camiler, medreseler ve müzeleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Karadeniz kıyılarının manzaralarını izleyebilirsiniz. Erzurum Samsun arası kaç km ve kaç saat sürer soruları da elbette bu yolculuktan önce cevap bulunması gerekenler arasındadır.

Erzurum Samsun Arası Kaç Km?

Erzurum ile Samsun arasındaki mesafe, karayolu ile yaklaşık 630 kilometre civarındadır. Bu mesafe, kullanılan güzergaha bağlı olarak hafif değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak bu rakam geçerlidir.

Samsun Erzurum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Seyahat süresi; yol koşulları, trafik yoğunluğu ve hava durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Özellikle kış aylarında kar yağışı ve buzlanma, seyahat süresini uzatabilir.Erzurum ile Samsun arasında seyahat etmek için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

1. Özel Araç ile Seyahat: Kendi aracınızla seyahat etmeyi tercih ediyorsanız, karayolu kullanarak yaklaşık 6-7 saat içinde Samsun'a ulaşabilirsiniz. Yol güzergahınızı önceden planlayarak, mola vermek istediğiniz yerleri belirleyebilirsiniz.

2. Otobüs ile Seyahat: Erzurum'dan Samsun'a otobüs seferleri düzenlenmektedir. Otobüsle seyahat etmek, konforlu bir seçenek olabilir. Yolculuk süresi, otobüs firmalarına göre değişiklik gösterse de genellikle 7-8 saat sürmektedir.

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Erzurum Samsun Arası Kaç Km? Samsun Erzurum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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