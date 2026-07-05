Erzurum’da 3 araç çarpıştı! 5 yaralı

A.K.H'nin kullandığı otomobil, Tortum Yolu Caddesi Araç Muayene İstasyonu önündeki köprülü kavşakta M.Ö. idaresindeki otomobile çarptı. Sürücü A.K.H. otomobiliyle daha sonra H.T'nün kullanığı araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.K.H, B.A, A.A, B.Y. ve C.D. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince tek şeritte ilerletilen trafik araçların çekiciyle çekilmesinin ardından normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör