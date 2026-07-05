Erzurum’da 30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti!





"İYİ TARAFI BULANTI VE KUSMAYI VÜCUDUN BAŞLATMIŞ OLMASI"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır da hastanın tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Mantar zehirlenmesiyle ilgili en güncel tedavinin uygulandığı hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Çakır, "Bir süre daha gözlem altında tutulacak, değerleri stabil olana kadar takip edeceğiz. İyi tarafı bulantı ve kusmayı vücudun başlatmış olması. O kusma zehrin vücuttan atılması için organizmanın bir cevabı, hastalar kusmuş ve zehri vücuttan uzaklaştırmış olarak geliyor, bundan dolayı mide yıkama yapmadık." ifadelerini kullandı.

Çakır, mantar zehirlenmesinin tipi ve özelliğine göre hastalara ilaç tedavisi de uyguladıklarını dile getirerek, doğadaki mantarların tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

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