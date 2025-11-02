Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da acı olay: Bekçilik yaptığı yerde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 15:30

Erzurum'da bir iş hanıında bekçi olarak çalışan 69 yaşındaki Orhan Korkmaz, iş hanının tuvaletinde ölü bulundu.

İHA
Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde yakınları, Orhan Korkmaz'dan haber alamayınca iş hanına gitti. Yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, bekçiyi tuvalette hareketsiz buldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞ

Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtı, sağlık ekipleri Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Korkmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

