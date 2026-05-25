Erzurum’da acı olay: Tekman’da dere yatağına düşen çocuk hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 25.05.2026 15:47

Erzurum'un Tekman ilçesinde evinin önünde oynarken aşırı yağış nedeniyle taşan dere yatağına düşen 9 yaşındaki küçük çocuk Asiye Polat, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük kız toprağa verilirken, köy halkı aynı derede daha önce de ölümler yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat aşırı yağmur yağması ile köyün içinde geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras nehrine doğru sürüklenen çocuk, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sudan çıkarıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olaya anında müdahale eden Gökoglan Jandarma ekipleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat, ambulans ile Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜNE KADAR DEREDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemeden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, konu ile ilgili Tekman Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
