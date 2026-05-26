Erzurum’da bayram namazı saati! 2026 Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Şehirde bayram sabahı camilerde yoğun bir kalabalık oluşması bekleniyor. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren camilere giderek saf tutacak ve bayram namazını cemaatle birlikte eda edecek. Namazın ardından ise geleneksel bayramlaşma başlayacak ve aile ziyaretleriyle birlikte şehir genelinde hareketlilik artacak. Erzurum bayram namazı sonrası şehirde manevi atmosferin güçlü şekilde hissedilmesi ve gün boyu devam etmesi öngörülüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Erzurum'da Kurban Bayramı namazı 05:25 olarak belirlendi.
Kentteki vatandaşlar, mayıs ayının son haftasına denk gelen bu mübarek günün sabahında, belirtilen saat itibarıyla saf tutmaya başlayacaklar.
Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.
Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:
Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)
Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi