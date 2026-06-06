Erzurum’da can pazarı! Kontrolü kaybeden hafif ticari araç taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.'nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.