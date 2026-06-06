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Giriş Tarihi: 6.06.2026 17:00

Erzurum’da can pazarı! Kontrolü kaybeden hafif ticari araç taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’un Hınıs-Muş karayolunun Aşağı İncesu mevkisinde meydana yürekleri burktu. kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak taklalar attı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 1’i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Erzurum’da can pazarı! Kontrolü kaybeden hafif ticari araç taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, Hınıs-Muş karayolunun Aşağı İncesu mevkisinde meydana geldi. Hınıs istikametinden seyir halinde olan Ekrem İ.'nin (58) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.'nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

YUSUF ALİ BEBEK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. (2) ile Derya Y. (31), Leyla M. (39), Ziynet P. (59) ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Yusuf Ali yapılan müdahallere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM #KAZA

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Erzurum’da can pazarı! Kontrolü kaybeden hafif ticari araç taklalar attı: Ölü ve yaralılar var!
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