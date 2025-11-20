Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da çoban sürüsüyle birlikte kayboldu: JAK ve AFAD ekipleri arıyor! Bölgede yoğun sis etkili...
Giriş Tarihi: 20.11.2025 12:10

Erzurum'da dün sabah yaklaşık 160 koyunu otlatmak üzere araziye çıkan Abdurrahman Karasu (65), sürüyle birlikte kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, yoğun sisin etkili olduğu arazide çobanı arıyor.

Korkutan olay, Yakutiye ilçesi kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah, mahallesinden koyun sürüsünü alan Abdurrahman Karasu, otlatmak üzere araziye çıktı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METRE

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, çoban ve sürünün mahalleye dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Gece boyunca çoban ve sürüden iz bulamayan ekipler, sabah erken saatlerde arama çalışmasına yeniden başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede jandarma, Jandarma Arama Kurtarma ( JAK) ve AFAD ekipleri, arazideki aramalarını sürdürüyor. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı arama çalışmaları yoğun sis altında devam ediyor.

