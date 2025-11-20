Erzurum’da çoban sürüsüyle birlikte kayboldu: JAK ve AFAD ekipleri arıyor! Bölgede yoğun sis etkili...

EKİPLER SEFERBER OLDU

Gece boyunca çoban ve sürüden iz bulamayan ekipler, sabah erken saatlerde arama çalışmasına yeniden başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede jandarma, Jandarma Arama Kurtarma ( JAK) ve AFAD ekipleri, arazideki aramalarını sürdürüyor. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı arama çalışmaları yoğun sis altında devam ediyor.