Erzurum’da dehşet! 17 yaşındaki genç anneannesini bıçaklayıp rehin aldı:Teyzesi güçlükle ikna etti

Olay, saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A.Y., evinde kaldığı anneannesi M.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında torunu tarafından kolundan bıçakla yaralanan M.C., balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Kadını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmana giren ekipler uzun süre zili çalıp, seslenmelerine rağmen Y.A.Y., kapıyı açmadı.