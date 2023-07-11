Erzurum’da devrilen otomobildeki aile hekimi öldü, eşi ağır yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesi Güzel Su mevkisinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada Şenkaya'da aile hekimliği yapan eşini mesaiye götüren Burhan Akyüz'ün kullandığı otomobil Güzelsu köyü önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Burhan Akyüz yaralanırken, eşi aile hekimi Doktor Sena Akyüz hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Akyüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de yayımladığı başsağlığı mesajında, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Akşar (Koşar) Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Sena Akyüz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tıp camiamıza sabır ve başsağlığı diliyor, kazada ağır yaralanan eşine acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.