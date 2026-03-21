Erzurum'da esrarengiz ölüm: 1 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 16:36

Erzurum’da esrarengiz ölüm: 1 kişi gözaltına alındı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili N.Ö'yü (45) gözaltına alındı.

Faruk KÜÇÜK
Erzurum’da esrarengiz ölüm: 1 kişi gözaltına alındı
Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölü bulunan kişinin 45 yaşındaki Erdem Özengiz olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu. Ekipler, olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda N.Ö'yü (45) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erzurum’da esrarengiz ölüm: 1 kişi gözaltına alındı
