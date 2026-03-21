Erzurum'da esrarengiz ölüm: Boğazından bıçaklanmış halde bulundu!
Giriş Tarihi: 21.03.2026 01:30

Erzurum’da esrarengiz ölüm: Boğazından bıçaklanmış halde bulundu!

Erzurum'da sokakta hareketsiz halde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit ederken, boğazından bıçaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Erzurum’da esrarengiz ölüm: Boğazından bıçaklanmış halde bulundu!
Rabia Ana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, şahsın boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da esrarengiz ölüm: Boğazından bıçaklanmış halde bulundu!
