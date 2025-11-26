Erzurum’da feci kaza: Otomobil hayvan yüklü kamyonete çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

HIZ GÖSTERGESİ 140 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Otomobilin hız göstergesinin 140 kilometrede takılı kaldığı kazada sürücü Taşbaşı ile araçta bulunan Yusuf İslam Gezer (30) ve Emirhan Tebrizcik (24) ağır yaralandı. Sürücü Abdulkerim Taşbaşı Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülürken, Atatürk Araştırma Hastanesi'ne götürülen diğer yaralılardan Yusuf İslam Gezer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tebrizcik'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.