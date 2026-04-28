Erzurum’da fuhuş operasyonu: Masaj salonu maskesiyle gizlenen şebeke yakalandı!

23 MAĞDUR KADIN TESPİT EDİLDİ

Operasyon çerçevesinde baskın yapılan salonlarda 23 mağdur kadın olduğu tespit edildi ve bunlar kurtarıldı. Yapılan operasyonlarda 470 bin TL para ve muhtelif miktarda altına da el konuldu. Operasyon çerçevesinde 36 bilgi sahibi kişinin de ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin Erzurum Adliyesi'ndeki sorguları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör