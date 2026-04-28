Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da fuhuş operasyonu: Masaj salonu maskesiyle gizlenen şebeke yakalandı!
Giriş Tarihi: 28.04.2026 12:19

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 23 mağdur kadın kurtarıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Erzurum'da masaj salonu görünümlü fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltı alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularından sonra serbest bırakıldı, diğerleri savcılığa sevk edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 masaj salonuna operasyon yaptı.

23 MAĞDUR KADIN TESPİT EDİLDİ

Operasyon çerçevesinde baskın yapılan salonlarda 23 mağdur kadın olduğu tespit edildi ve bunlar kurtarıldı. Yapılan operasyonlarda 470 bin TL para ve muhtelif miktarda altına da el konuldu. Operasyon çerçevesinde 36 bilgi sahibi kişinin de ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin Erzurum Adliyesi'ndeki sorguları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ERZURUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA