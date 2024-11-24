Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı var!

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İsa Koçak'ın cenazesi, Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini alan aileler olay yerine akın etti. Yakınlarını kaybeden bazı aile üyeleri sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeni ve detaylarını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.