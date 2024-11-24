Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı var!

Erzurum'un Palandöken ile Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan İhsan Doğramacı Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İsa Koçak'ın (18) kullandığı otomobil, stabilize yola girerek kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki ağaçlara çarpan araç, takla atarak boş bir arazide durabildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü İsa Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta yolcu olarak bulunan Emre Koçak (14), Bengisu Güney (19) ve Baran Şakıroğlu (17) yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı.
Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İsa Koçak'ın cenazesi, Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini alan aileler olay yerine akın etti. Yakınlarını kaybeden bazı aile üyeleri sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeni ve detaylarını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.